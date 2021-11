Büyük menderes bu kadar yükü kaldıramaz

Muğla Fethiye'de yaşayan ve basketbol gönüllüsü Serkan Yalnız, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kendisini tehdit ettiği ve telefonda sinkaflı sözler sarf ettiği iddiasıyla suç duyusunda bulunmuştu.

Serkan Yalnız ayrıca, Alim Karaca'nın kendisine yönelik, 'kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum' dediğini iddia ederek koruma talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine CHP, Alim Karaca hakkında inceleme başlattı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında, dosyada eksikler olması nedeniyle 3 Ocak 2022'ye erteledi.

üm canlılara yaşam kaynağı olan Büyük Menderes Nehri'nin değerini, geçtiğimiz yaz kuruyunca herkes anladı.



Yağan yağmur suları, kendisini besleyen çaylar, derelerle birlikte tekrar sular yükseldi. Dinar Suçıkan mevkiinden doğarak, 584 km. sonra döküldüğü yer olan Ege Denizi'ne ulaşıncaya kadar, gerek etrafında şekillenen gerekse kendisine uzak endüstriyel tesislerden gelen arıtmasız pis sular ve evsel atıklarla kirletilmektedir.



Üst havzada başlayan yağmurlar bir yandan Menderese hayat verirken, bir yandan da insan kaynaklı olarak dökülen atıkları taşımaya devam etmektedir. İnsanlar tarafından atılan plastikler, kullanım eşyaları, ev malzemeleri her türlü atıklar, ağaç kökleri, çalı çırpı vb. ne varsa suyla birlikte Söke'ye bağlı Sarıkemer beldesinde bulunan Taş Köprüye kadar geliyor.

1982 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı ile tescil edilen köprünün menfezlerine dolduran ağaç gövdeleri ve çöpler, arkadan gelen tüm atıkları toplayarak suyun yüzeyinde büyük bir ada oluşturmaktadır.

Suyun debisiyle birlikte devasa büyüklükteki atık kütlesi, Tarihi Taşköprü'ye büyük baskı uygulamakta ve arkadan sürekli gelen atıklarla birlikte menderesin yüzeyi kapanarak su görünmemektedir" denildi.



ACİL MÜDAHALE EDİLMELİ



Duruma acil müdahale çağrısı yapan EKODOSD, "Bu duruma acil müdahale edilmezse, tarihi köprü her an yıkılabilir. Aynı zamanda birikmiş olan çöplerin hepsi Bafa Gölü'ne ve Milli Park içinden Ege Denizi'ne ulaşacaktır. DSİ acil olarak kepçelerle köprüye baskı yapan atıkları kıyıya almalıdır. Her yağmurda devam eden bu tehditlerin ortadan kalkması için, DSİ tarafından Söke Regülatörüne yapılan, çöplerin ekolojik kirlilik yaratmaması ve denize deşarj olmasını engellemek için geliştirdiği yüzer bariyer sisteminin aynısını Taşköprü'nün önüne yapmalıdır. Yoksa Büyük Menderes Nehri'nin üzerindeki nadir tarihi köprülerden biri olan Taşköprü yıkılıp yok olacaktır. En iyisi de kimsenin çöplerini atıklarını suya atmamasıdır. Bunu başarmanın yolu duyarlı ve bilinçli insan sayısının çoğaltılması, ilgili kurumların gerekli denetimleri, kontrolleri ve yaptırımları uygulamasıdır. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar elbirliğiyle bu sorunları çözmek zorundayız. Yoksa Büyük Menderes bu kadar yükü kaldıramaz" ifadelerini kullandı.