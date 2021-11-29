Dünyanın cevap aradığı soru: Kovid-19 kendisini yok eder mi?

Japonya
'da bilim insanları koronavirüsün baskın mutasyonu Delta varyantının bulaş sayısı arttıkça hata vermeye başladığını, çoğalamadığını ve kendi kendini yok etme sürecine girdiğini tespit etti. Japonya'da pik yaptıktan sonra kendiliğinden sert bir düşüşe geçen vaka sayıları bu tespite kanıt olarak gösterildi. Dünya bu heyecan verici araştırma sonuçlarını konuşurken 'Virüs acaba kendi kendisini yok eder mi?' sorusunun cevabı aranmaya başladı. SABAH, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu
Hürkal'a bu konuyla ilgili görüşlerini sordu:
Japonya'da yapılan araştırma hepimiz için heyecan verici. Virüsün normal süreçte geçirdiği mutasyonlara bağlı olarak etkinliği azalmaya başlayacak ve bir müddet sonra 'ölümcül' özelliğini kaybederek sıradan grip virüsü olarak hayata devam edecek.
Ancak her ne kadar bilim dünyası bu tespitlere varsa da sosyal akış öyle değil. Son dönemlerde aşılıların kişisel tedbirleri gevşetmeye başlaması ve hayata tamamen normalmiş gibi devam etmeleri neticesinde aşının koruyuculukta zorlandığını görüyoruz. Bunun sonucunda da biz ağır hastalar görmeye başladık.
Pandeminin sadece aşılamayla biteceği algısı doğru değil. Şu an sadece koronavirüs değil 8 ila 10 arasında farklı virüs de sahada. Aşı ölüm oranlarını azaltıyor ancak bulaşı kırmıyor. Dolayısıyla herkes maske kurallarına, kalabalık ortamlara girmemeye dikkat edecek. Çünkü maalesef aşılılar da aldıkları viral yükün yüksekliği ve diğer hastalıklarının etkisiyle Kovid-19'u ağır geçirilebiliyor.
OMİCRON'U ILK TESPİT EDEN DOKTORDAN RAHATLATAN AÇIKLAMA:
ÇOK YUMUŞAK BİR MUTASYON, YERSİZ PANİK YAPMAYIN
KOVID-19'UN Güney Afrika
kökenli yeni varyantı Omicron hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa
'da ilk olarak Belçika
'da tespit edilen İngiltere
, Almanya
, İtalya
ve Çek Cumhuriyeti
'nden sonra dün de Avusturya
'da ilk vakanın kayıtlara geçtiği Omicron hücrelere daha sıkı tutunması ve daha hızlı bulaşması nedeniyle korku yaratıyor. Avrupa yaklaşan
noel kutlamalarına izin verilmemesi konusunu tartışırken dün ilk Omicron vakasını Güney Afrika'da tespit ederek Dünya Sağlık Örgütü'ne raporlayan Güney Afrika Tıp Birliği Başkanı Dr Angelique Coetzee'den yüreklere su serpen bir açıklama geldi: Bizim tespit ettiğimiz mutasyonda belirtiler aşırı yorgunluk ve hafif baş ağrısı. Yani Omicron'un belirtileri farklı ancak çok yumuşak. Yersiz paniğe gerek yok. Tek risk mutasyonun gençlerde ve aşısızlarda görülmesi. O yüzden aşı yaptırıldığı sürece sorun yok. Hatta Omicron tespit ettiğimiz bir kız çocuğunu yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırmayı düşündük.Ertesi gün ateşi kendiliğinden düşmüştü. Yatışa gerek kalmadı. Kronik hastalığı olan yaşlılar için ise tabii ki risk her zaman var.
21 BIN 655 VAKA, 213 CAN KAYBI
SAĞLIK Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de dün 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 7 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81.12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90.54 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." ifadelerini kullandı. ANKARA