Emaneti olan çiçeği 11 yıldır soldurmadılar

İstanbul'da 2010 yılında terör örgütünün, askeri personeli taşıyan servis aracına düzenlediği saldırıda şehit düşen Astsubay Başçavuş Duran Bayram'ın ismi, İstanbul'daki Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Kışlası'na verildi. Kayserili şehidin annesi Kudret ve babası Hüseyin Bayram ise pandemi nedeniyle evlatlarının adının verildiği kışlaya gidemedi.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDILAR

Pandemi koşullarının normale dönmesiyle birlikte şehidin anne ve babası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından kışlayı gezmeleri için davet edildi. Şehit ailesi, evlatlarının adının verildiği Alemdağ Şehit Başçavuş Duran Bayram Kışlası'nda askeri törenle karşılandı. Şehit Duran Bayram için hazırlanan şehitlik köşesinin açılışına da katılan şahit ailesine komutanlar tarafından Türk bayrağı hediye edildi. Türk bayrağını öperek alnına koyan şehit annesi Kudret Bayram; "Bir oğlumu şehit verdim 3 askerim daha var. Gerekirse onları da şehit veririm, gerekirse ben de şehit olurum" dedi.

ŞEHİDİN EMANETİ ÇİÇEĞİ 11 YILDIR SOLDURMADILAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarının da gezdirildiği şehit ailesine, oğullarının görev yaptığı birliğin komutanı bir sürpriz yaptı. Oğullarının şehit olmadan önce diktiği bir çiçeğin olduğunu belirten komutan, yaşlı çifti şehidin görev yaptığı odaya götürdü. Şehit annesi Kudret Bayram, karşısında oğlunun diktiği çiçeği görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Çiçeğe sarılarak ağlayan şehit annesi Kudret Bayram; oğlunun mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

HER SABAH ONA GÜNAYDIN DİYORUM

Oğlunun diktiği salon palmiyesi çiçeğinden bir dal alıp, Kayseri'deki evine getiren şehit annesi, SABAH'a konuştu: "Oğlum şehit olmadan önce bir saksıya salon palmiyesi dikmiş. 11 yıldır oradaki görevli askerler çiçeği oğlumun ismiyle sevip, suyunu verip bakımını yapıyorlarmış. Tayini çıkan asker diğer askere çiçeği zimmetleyip öyle gidiyormuş. Çiçeği görünce gözyaşlarıma hakim olamadım. Sanki Duran'ım dan bir parça karşımda duruyordu. Orada o çiçeğe sarıldım, onunla dertleştim. Karşımdaki sanki çiçek değil oğlummuş gibi hasret giderdim. Ne mutlu ki bana oğlum böyle merhametli, böyle şerefli bir ordunun mensubu olmuş. O çiçek şehidin emaneti diye üzerine titremişler. Arkadaşları gidip gelip çiçeği öpüyorlarmış. 11 yıldır oğlumun çiçeğini hiç soldurmamışlar. Ne mutlu ki bana böyle bir millete böyle bir vatana oğlumu şehit vermişim. Oğlumun komutanlarından rica ettim, bana Duran'ım dan bir parça verin evime götüreyim, Duran'ım benim evimde de yeşersin dedim. Sağ olsun onlar da beni kırmadılar. Çiçekten bir dal koparıp saksıya diktim. Şimdi artık şehidim benim evimde de yaşıyor. Artık her sabah kalktığımda 'Duran'ım günaydın' diyebiliyorum. Rabbim o çiçeği soldurmasın" diye konuştu.