FETÖ’ye yardımdan ceza almıştı! Hüseyin Avni Mutlu’yu gençlik buluşmasına davet ettiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan, mal varlığına tedbir konulan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Diyarbakır Valiliği yaptığı dönemde kamu kaynaklarını FETÖ dershanelerine gönderdiği gerekçesiyle 26 Temmuz 2021 tarihinde gözaltına alınmıştı. FETÖ, "Mülkiye" yapılanmasına yönelik görülen davada ise Mutlu, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, cezasını tamamladıktan sonra ise 13 Aralık 2018 tarihinde tahliye olmuştu.

FETÖ'DEN CEZA ALAN MUTLU'YU DAVET ETTİLER!

Milli Görüşe ve Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Öze Dönüş Platformu ise FETÖ'den yargılanan Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu gençlik buluşmaları toplantısına davet ederek bir skandala imza attı. Bir internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi'nin "Toplantı bir vefa toplantısıdır" dediği öğrenilirken, FETÖ'den 3 yıl hapis cezası alan Mutlu'nun ise bir saatlik bir konuşma yaptığı belirtildi.