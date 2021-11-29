Son dakika: CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen sabah.com.tr’ye konuştu: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYENLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Sevigen, Kılıçdaroğlu ve yönetimine ateş püskürdü, "Gerekçeli kararı bekliyorum. Kemal Bey ve etrafında partiye çöken 4-5 kişi var. Bu partiye çökenlerden bu partiyi temizleyeceğiz. Mücadelemiz sürecek. Hukuki ve siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Atatürk'ün emanetini, Atatürk'e 'kefere' diyenlere, PKK'ya PYD'ye 'terör örgütü' diyemeyenlere, FETÖ'den bu partiyi temizleyemeyenlere teslim etmeyeceğiz." dedi.

Sevigen, gerekçeli karar sonrası harekete geçeceğini, haksızlık tespit etmesi durumunda ise çok daha sert bir mücadele yürüteceğini söyledi.

Sevigen, "Bizim bu partide Kılıçdaroğlu'ndan fazla emeğimiz vardır. Kemal Bey bizim yanımızda kim! Biz bu partiye yıllarca her kademede hizmet ettik. Bizi ayağa düşürmelerine izin vermem. Gerekçeli karar sonrası bakacağım, bir haksızlık varsa kavga etmek istemiyordum ama onları sokağa çıkamaz hale getireceğim." dedi.