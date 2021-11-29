TÜGVA Adıyaman’dan manipülatif haberlerle yalanlama

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Lise Koordinatörü görevindeki bir kişinin bir öğrenciye cinsel tacizde bulunduğuna dair sosyal medyada ve farklı yayın organlarında iddialar dile getirildi. TÜGVA Adıyaman Şubesi sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak bu haberleri yalanladı. Açıklamanın detaylarında şunlara yer verildi:

"BİR LİNÇ KAMPANYASI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"



"Dün ve bugün sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Türkiye Gençlik Vakfı 5 Ekim 2021'den bugüne bir linç kampanyası ile karşı karşıyadır."

"VAKFIMIZIN İSMİ DÂHİL OLMADIĞI HALDE KULLANILMAKTA"



"Adıyaman ilinde Milli Eğitim Müdürlüğünce devam eden bir soruşturmayla ilgili vakfımızın ismi ilgisi dâhil olmadığı halde kullanılmaktadır."

"TÜGVA ADIYAMAN LİSE KOORDİNATÖRÜ GÖREVİNDE OLDUĞU BİLGİSİ TAMAMEN YALANDIR"

"Soruşturmada adı geçen isimlerden birinin Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman Lise Koordinatörü görevinde olduğu bilgisi tamamen yalandır, adı geçen kişi 2017 yılından önce vakfımızda sayısı yüzbinlerce ifade edilen gönüllülerimizden biri olarak gönüllü olarak bulunmuştur."

"4 YILDIR VAKIFLA HİÇBİR İLİŞKİSİ YOK, HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"



"4 yılı bulan bir süredir de vakfımızla gönüllülük dâhil herhangi bir ilişkisi olmamıştır. Devam eden soruşturma vakfımızın isminin kullanılması art niyetli, kasıtlı ve planlıdır. Türkiye Gençlik Vakfı olarak hakkımızda çıkan yalan ve manipülatif haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz."