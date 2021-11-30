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Giriş Tarihi: 30.11.2021

DEVA’nın kurucusu Gürcan casusluktan tutuklandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
DEVA’nın kurucusu Gürcan casusluktan tutuklandı

MİT ile Ankara Emniyeti'nin bir yıldır süren takibi sonucu 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan, DEVA Partisi kurucularından emekli bordo bereli subay Metin Gürcan tutuklandı

SABAH, Gürcan hakkındaki soruşturmaya ilişkin önemli detaylara ulaştı. Buna göre MİT, geçen yıl istihbarata karşı koyma çalışmaları kapsamında Gürcan'ın yabancı devlet görevlilerine para karşılığı gizli bilgiler aktardığını tespit etti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, mahkeme kararlarına istinaden Gürcan'ı teknik takip ve gizli izlemeye alındı. Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı bilgilerin, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerden olduğu ortaya çıktı.
Yabancı devlet görevlileri ve istihbarat teşkilatı mensupları ile bilgi paylaştığı belirlenen Gürcan hakkında, 4 gün önce 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan gözaltı kararı verildi. İstanbul Bakırköy'deki evinde bulunan dijital materyallere el konulan Gürcan, gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne getirilen Gürcan, 3 gün boyunca sorgulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürcan dün de adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, ifadesini aldığı Gürcan'ı 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, sorgu sonucunda Gürcan'ın aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

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DEVA’nın kurucusu Gürcan casusluktan tutuklandı
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