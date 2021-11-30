Tacizci başkana rüşvetten gözaltı

Kırklarelı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kırklareli
'nin Vize
ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında "usulsüzlük" ve "rüşvet" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen Kırklareli Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ
ve İstanbul
'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, Kıyıköy Belediyesi
ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama gerçekleştirirken, yapılan aramalarda belediyedeki çok sayıda evraka incelenmek üzere el konuldu. Sevinç hakkında, belediyede çalışan ve kaçak inşaatları tespit ederek tutanak tutmak isteyen belediye çalışanlarına tutanak tutmamaları için baskı yaptığı yönünde suçlamalar bulunuyor. Sevinç'in belediyede bir dönem mimar olarak çalışan D.S. isimli kişinin kaçak inşaatlarla ilgili tutanak tumak istemesi üzerine, "İnşaatı durdurmak senin ne haddine, adamların işini zorlaştıramazsın" diyerek baskı uyguladığı öne sürüldü. Evli ve iki çocuk babası Sevinç'in taciz ve sarkıntılıklarından bunalan 4 mağdur kadının şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmış, CHP'li Başkan hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açılmıştı.