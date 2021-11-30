THY’den lodos açıklaması! Uçak seferlerinde gecikme...

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz." paylaşımında bulundu.

FIRTINA NEDENİYLE GECİKMELER YAŞANIYOR

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise, "İstanbul'daki şiddetli fırtına sebebi ile uçak iniş ve kalkışlarında maalesef gecikmeler olmaktadır. Bu sebeple İstanbul varışlı seferlerimizde de kalkış meydanlarımızda gecikmeler olabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." dedi.