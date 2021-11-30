TÜGVA kumpasında FETÖ izi

TÜRKİYE Gençlik Vakfı
'ndan (TÜGVA
) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ramazan Aydoğdu'nun, FETÖ'cü birçok hesapla iletişimde olduğu belirlendi.
HESAP ONA AİT ÇIKTI
Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede; @tug**eri adlı Twitter
hesabının Aydoğdu tarafından kullanıldığı bildirildi. Aydoğdu'nun kendi telefonunda kullandığı @di***im adlı hesap üzerinden @DahiOglan adlı hesap ile kumpasın ilk zamanlarından tutuklanıncaya kadar iletişimde olduğu öğrenildi. Aydoğdu'nun söz konusu hesap üzerinden FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasında kullanılan @DahiOglan adlı sözde belgeler ve fotoğraf yolladığı bildirildi. Aydoğdu'nun, @di***im rumuzlu hesap üzerinden FETÖ'nün en aktif Twitter hesaplarından biri olan @kacsaatolduson adlı hesapla da iletişimde olduğu, söz konusu hesaba sürekli sözde belgeler ilettiği tespit edildi. Aydoğdu'nun, @kacsaatolduson adlı hesaba Türkiye Gençlik Vakfı
(TÜGVA) yöneticileri ve gönüllüleri hakkında kişisel bilgiler verdiği ve bu kişileri hedef yaptırdığı öğrenildi. @kacsaatolduson adlı hesabı kullanan 3 yöneticiden biri olan Hüseyin Y
., geçtiğimiz yıl FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Aydoğdu'nun 3 adet cep telefonu, 2 adet harddisk, 37 adet flash bellek, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar ve 4 adet CD'nin incelenmesine devam ediliyor.