Türkmen duyurdu: Üsküdar’da boğaz turları fırtına nedeniyle iptal edildi!

Şiddetli fırtına Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de dün afeti yaşatırken, İstanbul'da biri yabancı uyruklu, dört kişi yaşamını yitirdi. Zonguldak ve Kocaeli'nde ise birer kişi öldü, 47 kişi de yaralandı. İstanbul'da ise fırtınanın etkisi bugün de devam ediyor.





BOĞAZ TURU İPTAL EDİLDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de fırtına dolayısıyla bugün ve yarın Valide Sultan Gemisi boğaz turlarının iptal edildiğini sosyal medyadan duyurdu. Türkmen resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "An itibari ile Üsküdar… Bugün ve yarın Valide Sultan Gemisi ile boğaz turlarımız iptal. Gün boyu etkili fırtına bekleniyor. Mümkün olduğu kadar kapalı yerlerde kalmakta, tedbirli olmakta fayda var. Ekiplerimiz sahada, acil durumlar için 4440875'i arayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.