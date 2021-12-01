EGM: Personelimizi her yıl bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutuyoruz

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan son dönemde polis intiharlarının arttığı yönündeki iddiaların ve paylaşılan verilerin doğruları yansıtmadığı belirtildi. Benzer iddiaların daha önce de gündeme getirildiği, bu iddialarla ilgili Genel Müdürlük tarafından açıklama yapıldığı ve bu yönde alınan önlemlerin kamuoyu ile paylaşıldığı anımsatıldı. Açıklamada, "Tekrar ifade etmek isteriz ki tüm personelimizi her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutma uygulaması başlatılmıştır. Ruh sağlığı ile ilgili takibi ve tedavisi gereken personelimiz desteklenmekte, maaşında ve özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan iyileşebilmesi için tüm imkanlar sağlanmaktadır. Teşkilatımızdaki tüm rehberlik ve psikolojik destek uygulamalarının daha etkin ve kapsamlı takibi amacıyla EGM Merkez Teşkilatı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü kurulmuştur. 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlarla teşkilatımızdaki psikolog sayısı arttırılmıştır. Hedefimiz, bin personele en az bir psikolog sayısına ulaşmaktır" denildi.Üniversitelerin psikoloji, psikiyatri ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve danışmanlığıyla 2021 yılı başında 'Öğren-Fark Et-Yardım Et Projesi'nin başlatıldığı belirtilerek, "Bu proje ile personelimizin psikolojik iyilik halini arttırmak, rehberlik ve psikolojik destek uygulamaları hakkında bilinç oluşmasını sağlamak, rehberlik ve psikolojik destek birimlerinde yürütülen hizmetlerin sonuçlarını ölçülebilir hale getirmek, polisimizin aile ve iş yaşantısına, sosyal çevre uyumuna ve ilişkilerine, stresi yönetebilmesine ve iletişim becerilerine pozitif yönde katkı sağlamak amaçlanmıştır. Teşkilat olarak bu konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadesine yer verildi.