FETÖ’cü Enes Kanter’in o sözlerine tepki yağıyor! ’Çelişkiye düştü!’

Boston Celtics takımının taraftarı olduğu anlaşılan Alph Amsden de Twitter'daki paylaşımında, "Hiç kimse Enes Kanter'e, 'çeneni kapa ve top sür' diyor mu? Maçlarda onu hiç top sürerken görmedim." şeklinde eleştiri getirdi.

-AMERİKAN MEDYASINDAN "İKİYÜZLÜLÜK" ELEŞTİRİSİ

USA Today'in alt kuruluşu olan Celtics Wire'ın internet sayfasında, Kanter'in sözleriyle ilgili "Bazı hayranları ve basın kuruluşları, onun böyle bir programda böylesi bir açıklama yaparak ortaya koyduğu ikiyüzlülüğü eleştirdi." ifadesine yer verildi.