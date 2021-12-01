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Giriş Tarihi: 1.12.2021

HDP, kardeşimi hediye paketi gibi dağa gönderdi’

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
‘HDP, kardeşimi hediye paketi gibi dağa gönderdi’
TERÖR örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 820 gündür sürüyor. Yaklaşık 3 yıl önce dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın Diyarbakır'da HDP seçim bürosunda Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Kardeşini kurtarmak amacıyla günlerdir HDP önünde nöbeti tutan abla Zekiye Bozdağ, çıkan fotoğrafla ilgili HDP'ye tepki gösterdi. Kardeşi Süleyman'ın 31 Mart 2019 yerel seçim öncesinde milletvekili Garo Paylan ile fotoğraf çekildikten 5 ay sonra kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Zekiye Bozdağ, kardeşinin hediye paketi yapıldıktan sonra HDP tarafından dağa gönderildiğini söyledi. HDP'nin bir siyasi parti olmadığını Kandil'e eleman kazandıran bir parti olduğunu ifade eden Bozdağ, "Garo Paylan, biz burada eylem yaparken parti binasına birçok kez geldi. Benim burada kardeşim için eylem yaptığımı da biliyordu. Beni, bizleri görmezden geldi. Kardeşimi kandırıp dağa gönderdiler. Bunun hesabını vermelerini istiyorum" dedi.

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‘HDP, kardeşimi hediye paketi gibi dağa gönderdi’
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