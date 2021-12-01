Kılıçdaroğlu’nun kafasında hâlâ vesayet var

AK
Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Saat 14.50'de başlayan toplantı 2 saat sürdü. AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
toplantı sonrası konuştu:
(Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi konuşulmasıyla ilgili 'Askerleri faturaya ortak etti' şeklindeki hadsiz sözlerine dair)
Onun kafasında hâlâ geçmiş yıllardaki MGK'nın siyasetin üzerinde bir vesayet olduğu algısı var. Halbuki gerçek olan MGK'nın ülkeyle ilgili her değerlendirmeyi güvenlik meselesi olarak değerlendirdiğidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin etrafındaki ekonomik gelişmeler de bu çerçevede MGK'da konuşulabilir.
ENGELLİLER İÇİN DEVRİM YAPTIK:
Cumhurbaşkanımızın engelli kardeşlerimizle buluşmasındaki mesajlar bu konudaki devrimi göstermektedir. Engelli kardeşlerimize dönük pozitif ayrımcılık yürürlüğe konulmuş, dünyada ilk defa engelliler için merkezi bir sınav yürürlüğe konulmuştur. Engelli vatandaşlarımızın mücadele hikâyeleri bütün Türkiye'nin hikâyesidir. 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Bütün bu yaklaşımı yardım değil, hak olarak görüyoruz.
TÜRKİYE GÜVENİLİR DEVLET OLMAYI SÜRDÜRÜYOR:
Sınırlarımızın yakınında kurulmak istenen terör yapılanmalarına karşı mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye'nin güvenilir bir devlet olma algısı, MİT'in yaptığı operasyonlar kapsamında da kabul ediliyor.
KÖRFEZ İLE YENİ SAYFA AÇILMASI DIŞ POLİTİKADA DERİNLEŞMEDİR: Körfez
ile yeni sayfaların açılması ve başka ülkelerle de bu sayfaların açılacak olması dış politikada derinleşmeyi ve bazı sorunların yeni aşamalarda çözüme kavuşmasını gösterir. Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretiyle birlikte yoğun dış politika görüşmeleri devam edecek.
ASGARİ ÜCRET MAKUL, HAKKANİYETLİ, ADİL VE SORUN ÇÖZÜCÜ ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLİYOR:
Burada tabii ki Bakanlığın bir yetki alanı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Kendi yaklaşımımızı ortaya koyarken onların sahasına girmekten kaçınmak isterim. Kuşkusuz AK Parti MYK'sı bu konuyu değerlendirdi. Hakkaniyetli, makul, adil ve sorun çözücü bir çerçevede değerlendiriliyor.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI ERDOĞAN'DIR
CUMHUR İttifakı'nın adayı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den de başka yönde bir açıklama yapıldığı doğru değildir. Hemen hemen bütün il kongrelerimizde teşkilatlarımızla bir araya geldiğimiz her yerde bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyor. Tabanımızın, vatandaşlarımızın görüşü budur. Hiçbir gölgeli alan yoktur. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Defalarca açıklandı. Bu apaçık bir gerçek.
ATATÜRK KAPİTÜLASYONLARA ASLA İZİN VERİLMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Tarihimiz açısından çok önemli gördüğüm bir konuyu ele almak istiyorum. İngiliz arşivlerinde Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen İngiliz gazetesinde verdiği bir röportajı ortaya çıktı. Kapitülasyonlara hiçbir alanda izin verilmeyeceğini söylüyor