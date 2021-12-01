Önümüze dikilen bentleri birlikte aşmalıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
dün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları söyledi:
UMUT OLACAĞIZ:
Geçtiğimiz hafta 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Önümüzdeki hafta sonu kalan illerimizi, buralarda yaşayan vatandaşlarımızı samimiyetle kucaklayacağız, hatır soracağız, gönül alacağız, umut olacağız, ufuk açacağız. Yalancıların maskesini düşüreceğiz. Türkiye
üzerinde oynanan oyunları anlatacağız, kurulan tuzakları aktaracağız, kötü niyetlileri açıklayacağız. "Geliyor gelmekte olan" diyorlar ya, biz de gidiyor gitmekte olanlar diyeceğiz. Sonra da gelmeden gittiklerini göreceğiz.
KAOSA İTEMEYECEKLER:
Bir kere eğilenin bir daha dik duramayacağını öğreteceğiz. Türk
milletini zillete ikna edemeyecekler. Türkiye'yi kaos anaforuna itemeyecekler. İhanetin fermanını okumak isteyenleri kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Milletimiz varlığına sahip çıkacak, istiklaline sahip çıkacak, istikbaline sahip çıkacak, birliğine ve kardeşliğine sonuna kadar destek olacak. Hiç kimse hayale kapılmasın, karambol ortamı yaratıp fırsatçılığa kalkışmasın, bölücülük ittifakına, zillet ittifakına, zulmet ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk milleti
aldanmayacak, asla da itibar etmeyecektir.
200 YILLIK BASKI:
Türk milleti yaklaşık iki yüz yıldır ekonomik baskılara, diplomatik tehditlere, siyasi dayatmalara maruz kalmıştır. Yine de daha huzurlu bir hayat, daha güvenli bir toplum, daha istikrarlı bir ekonomi, daha güçlü bir devlet özlemi milli yüreklerde kor gibi durarak alev alacağı zamanı beklemiştir. Aziz milletimiz yoksul, yorgun, yılgın, bitkin, durgun ve düşkün olduğu dönemlerde bile umudunu hiç kaybetmemiş, kutlu hedeflerinden en ufak sapma göstermemiştir. Zalim sömürgecilerin stratejik hesapları devleşmiş iman karşısında tıpkı çorap gibi sökülmüş, kumdan kaleler gibi devrilmiştir.
YENİ BİR HİKÂYE YAZALIM:
Türkiye ekonomisinde yeni bir hikayeye, milli ve manevi değerlere odaklanmış yeni bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Hem büyümeyi hem gelişmeyi hem de kalkınmayı sağlamak zorundayız. Önümüze dikilen bentleri birlikte aşmalıyız. Fiyat istikrarı
, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar sağlanacak. Dayanışma ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, ekonomideki devrevi sorunları siyasal ve toplumsal krize tahvil etmek isteyen, bunun üzerinden sokakları karıştırmayı amaçlayan odaklara milletimiz prim vermeyecektir. Fırsatçıların, karaborsacıların, yangından parsa toplama telaşında olan ahlaksızların inanıyorum ki hevesleri kursaklarında kalacaktır.
ERKEN SEÇİM YOK:
Kılıçdaroğlu şahsıma seslenerek, "Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç" demiş. Sayın Kılıçdaroğlu, benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve yedi sülalene 100 yıl yeter. Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, şimdi seçim yoktur, derhal seçim yoktur, bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp riayet etmen tavsiyemdir.
SOKAKTA GELECEK ARAMAYIN:
CHP'ye ve yedeklerine diyorum ki 2023 yılının haziran ayını bekleyin, biraz daha dişinizi sıkın ancak milletimizin sıkılı yumruklarının tepenize inmesi halinde de feryat figan etmekten sakının. Zillet ittifakını uyarıyorum, sokaklarda gelecek aramayın.
GÖNÜL BİRLİĞİNİ HAYATA GEÇİRELİM
TEMELSİZ
fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığının düşürülmesi hususunda herkesin yapacağı fedakârlıklar vardır ve olmalıdır. Bilhassa enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır.