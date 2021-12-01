Sağlık çalışanlarına müjde geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, AK Parti MYK toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Omicron varyantının Türkiye
'de olmadığını, belirtileri hakkında bir şey söylemenin zor olduğunu kaydeden Koca, "Bulaşıcılığı yüksek. Bizde ağırlıklı olarak delta var. Alacağınız tedbir maske, mesafe" dedi.
BioNTech aşısının yeni varyantlarda etkili olup olmadığı yönünde aşının mucitlerinden Uğur Şahin
ile bir görüşme yaptığını belirten Koca, "1-2 hafta içinde mRNA aşısına ne kadar etki edeceğini söyleyecekler. Yeni aşıya ihtiyaç var mı yok mu açıklayacaklar" açıklamasında bulundu.
TURKOVAC
'a acil kullanım onayının yıl bitmeden çıkacağını belirten Bakan Koca "Aralık ortasında bekliyoruz. 2 küçük ölçekli üretim tamamlandı. Büyük ölçekli 250 bin dozluk, onun da bugün dolumu bitmiş oldu. 2 haftalık süresini bekliyoruz. TURKOVAC tek doz şeklinde paketlenecek. Her yerde ulaşılabilir olacak" bilgisini verdi. Molnipiravir ilacının yerli üretim olacağını belirten Koca, "3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. 30-35 kat ucuz olacak dediğim rakamdan daha ucuz olacak, 50 kat bile ucuz olabilir. Vatandaşa ücretsiz olacak" diye konuştu.
Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin görüşmeler hakkında ise "Yoğun görüşmelerimiz sürüyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak" dedi. Bakan Koca, Afrika
uçuşlarına ilişkin yasağın da devam edeceğini söyledi.
25 BİN 216 YENİ VAKA, 207 VEFAT
Türkiye'de dün 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı. 207 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 24 bin 498 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81.29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90.64 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 120 milyon 390 bin 651 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5 milyon 166 bin 607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız. Aşılarınızı olun" ifadelerini kullandı.