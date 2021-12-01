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Giriş Tarihi: 1.12.2021 16:03 Son Güncelleme: 1.12.2021 16:08

Son dakika haberi: Benzine 58 kuruş indirim

Son dakika haberi: Benzine 58 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzine dün 44 kuruş indirim gelmişti.

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Son dakika haberi: Benzine 58 kuruş indirim
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