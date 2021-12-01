Soyer İzmirli’ye acımadı! İçme suyuna çifte zam

İzmir Büyükşehir Belediye'sinin su kanal idaresi İZSU Genel Müdürlüğünün 2022 yılı gelir gider bütçesi sert tartışmalara neden oldu. Bütçe görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "İZSU yatırımcı bir kuruluş olmak zorunda. İZSU deyince aklımıza körfez kirliliği, şehirdeki koku sorunu, yağan her yağmur sonrası oluşan su taşkınları ve içme suyuna erişim akla geliyor. Bütün bu sorunları çözmek için İZSU'nun bir bütçesi var. İZSU'nun bütçesi arttı ama yatırım bütçesi arttı mı? İzmirlilerin yaşam kalitesini aşağıya çeken sorunlar için ne kadar yatırım yapılıyor? Geçen yıl yatırım yapmayan İZSU önümüzdeki yıl daha kötü bir performans sergileyecek. Geçen yıl yatırımlar içme suyu artıma tesisinde yüzde sıfır, atık suda yüzde sıfır, çamur kurutma tesisinde ise yüzde 1'de kalmış. İZSU'nun bütçesinin artmasına rağmen yatırım bütçesinin artmadığını görüyoruz. Asıl mesele bu. İZSU denilince akla gelen ilk şey körfez temizliğidir. Dereleri temizlemeden bu sorunları çözemezsiniz. Bütün sorunlar iç içe geçmiş ve bütün halinde değerlendirilmeli" dedi.

DÖNEM SONUNDA…'

Oturumda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'in körfez ile ilgili açıklamalarını okuyan Hızal, "Körfez denildiğinde Sayın Tunç Soyer'in yaptığı açıklamalar akla geliyor. 'Ben bu Körfez'de yüzeceğim' dedi. Yaptığı açıklamalardan aklının karışık olduğu ortaya çıkıyor. Bu da her zaman söylediğim gibi, danışman kadrosunun kendisini yanlış yönlendirmesinden kaynaklanıyor. Üç yıllık koyduğunuz hedefin sonuna yaklaştığınızda bambaşka şeyler çıkıyor. Körfezin kirlilik sebebini Gediz'de aradınız. Körfez'i çok övündüğünüz arıtma tesisleri, dereler kirletiyor. Körfez kirli, İZSU ve İBB yönetimi tarafından kirletiliyor. Üç yıllık süre dolmak üzere. Beş yılın dolmasına az bir süre kaldı. Bence bu akıl karışıklığını ortadan kaldırın. En azında dönem sonuna kadar bir çalışma yapın. 2024'te iktidara biz geleceğiz ve verdimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi.

YAZIN KOKAN KIŞIN TAŞAN ŞEHİR

İzmir'in 'yazın kokan, kışın ise taşan bir şehir' haline geldiğini belirten Hızal, "Kemeraltı, geçen gün yine su altında kaldı. İzmir'de yağan yağmurun miktarına bakılmaksızın çarşıyı su basıyor. Bunun temel nedeni altyapı eksikliğidir. Bu şehirde 25 yıldır, olumlu adımlar atılmadı. Bir takım yatırımlar yapılıyor ama yetersiz. Her geçen gün nüfus artıyor. 25 yıldır şehri siz yönetiyorsunuz. Sizin görev süreniz boyunca yapılan yağmur suyu hattı 81 km. Toplam yapmanız gereken yağmur suyu hattı ise 5 bin kilometre. Bu gidişle dönem sonuna yetişmeyecek."

YATIRIMSIZLIKTAN…'

"İzmir'de hiç yakışmayan koku sorunu var." Diyen Hızal; "Bunun sebebi, altyapı, kanalizasyon… Yağmur suyu ile kanalizasyonun birbirinden ayrılmamasıdır. Kokunun kaynağı, Körfez, dereler, sizin bakımını yapamadığınız, eksik kaldığınız dereler. Birkaç dokunuşla bu meseleleri çözmeniz mümkün değil. İnkar ederek bu problem çözülmez. Bunun sebebi de sizin yanlış stratejinizdir. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Yatırımsızlıktan dolayı İzmir susuz kalacaktı. İzmir'in susuz kalmasının önüne geçen merkezi hükümetlerdir. İZSU'nun genel performans bütçesi maalesef ortada. Yere basan bütçe olsaydı oybirliğiyle geçirmek isterdik. Her geçen yıl daha kötüyü gidiyor. Dolasıyla bütçe ve performans programına hayır oyu kullanacağız" dedi.

GÖRDES BARAJI ÇIKIŞI

Kent gündemine sık sık gelen 'Gördes Barajı'ndan içme suyu alınamadığı' tartışmasına da değinen Hızal, "Gördes Barajı'ndan planlanan miktarda su gelmedi. Bunun sebebi kuraklıktır. Gördes'ten 2011 Mayıs ayından itibaren İzmir'e gelen su miktarı yanılmıyorsam 55 milyon metreküp. İBB'nin 5 yılık sürede vermiş olduğu para 55 milyon lira. 30 yıllık kredi kullanıldı. Sizin iddia ettiğiniz gibi alınmayan suyun parasını vermiyorsunuz. Yapılan tesisin, işletmenin parasını veriyorsunuz. İZSU'nun yapmış olduğu yıllık araç kiralama bedeli 42 milyon. Siz daha ne anlatıyorsunuz. 'Dolar, Euro şu kadar olmuş' diyorsunuz. 25 yıldır neredeydiniz? Yatırım yapmak için elinizden tutan mı vardı? Hadi döviz kurlarında 1 yıldır dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir dalgalanma söz konusu diyelim. Geri kalan zamanda ne yaptınız? Bizim yaptıklarımızı beton olarak görüyorsunuz. Siz onun yüzde 10'unu dahi yapamıyorsunuz." dedi.

ŞAHİN'DEN ELEŞTİRİ YAĞMURU

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise, "İzmir'deki en önemli altyapı sorunu yağmursuyu ve pis su kanallarının birleşik sistem olmasıdır. 2021 yılına kadar mevcut yağmur suyu kanalı yaklaşık 675 km, 2021 yılında yapımı öngörülen yaklaşık 120 km, 2022 yılında yapımı öngörülen yaklaşık 180 km İzmir'in toplamda ihtiyacı yaklaşık 5 bin km. Siz bu hızla yirmi yılda bu sorunu ancak çözülebilirsiniz. Peki birleşik sistem devam ettiği sürece ne olur? Ben söyleyeyim İzmir kokmaya devam eder. İzmir maalesef kışın taşan, yazın da kokan bir şehir haline geldi. Kuraklıkla yüz yüze olduğumuz dönemde yağmur sularını ayrıştırıp tekrar kullanılması çok önemli. Merkezi hükümetin son dönemlerde 15 adet yer altı barajı inşa etmesi ne kadar önemliyse bizim de İBB Yönetimi olarak biran önce yağmur sularının ayrıştırılmasını tamamlamamız gerekmektedir. Pis su kanallarında toplanan yağmur suları arıtma sistemlerine fazladan yük bindirmekte ve yeteri kadar arıtılmadan körfeze deşarj edilen bu sular hem körfezi kirletmekte, hem de kokuya sebep olmaktadır" dedi.

SORULARA CEVAP İSTEDİ



Konuşmasına sorular sorarak devam eden Şahin, "İçme suyu mastır planını en son ne zaman güncellendi? Yıllardır basında okuduğumuz bir türlü gerçekleştiğini göremediğimiz deniz suyundan içme suyu elde edilmesi ne zaman gerçekleşecek. Gaziemir-Karabağlar-Buca ilçelerimizde çeşmelerden akan pis kokulu ve bulanık suyun tekrar etmeyeceği hususunda bir garanti verebilir misiniz? İzmir Türkiye'nin en pahalı içme suyunu kullanmaya devam ediyor. Tahtalı Barajı isale hattı Akçay caddesinin altından geçmektedir. Buralarda bulunan birçok esnafımız isale hattından su sızmaları sebebi ile bodrum katlarında su birikintisi olduğundan şikâyet etmektedir. İsale hattının depremden zarar görmüş olabileceği hiç aklınıza geldi mi? İsale hattından ve tüm temiz su hatlarındaki kayıp kaçağın bedelini İzmirliye ödetiyorsunuz. Bunları kontrol etmek aklınıza geldi mi? Şu anda barajların doluluk oranlar nedir? Yeterli olduğunu düşünüyormuşsunuz, aldığınız tedbirler nelerdir? Sağlık içme kullanma suyu üretilmesi önemli olduğu kadar sağlıklı dağıtımı da en az o kadar önemlidir. Su dağıtım şebekelerinde kullandığımız boruların insan sağlığına etkileri konusunda bilimsel bir çalışma yapıldı mı? Şebekelerin yüzde kaçı 2019 yılından bu güne kadar yenilenmiştir? Tesis ve işletmelerde kullandığınız enerjinin ne kadarlık bölümü güneş ya da rüzgardan elde edilmektedir?" diye konuştu.

MISIRLI: 94 MİLYON METREKÜP SUYU ARITAMIYORUZ



AK Partili Fikret Mısırlı ise kayıp kaçak bedelleri üzerinden zam oranlarına dikkat çekti. İZSU'nun 330 milyon metreküp su tüketimi olduğun belirten Mısırlı; "2021 kitapçığında Ocak ve Haziran ayına göre gerçekleşme oranına baktığımızda bu rakamın ancak 236 milyon metreküpünü arıtabiliyoruz. 94 milyon metreküpünü arıtamıyoruz. Bu küçümsenecek bir şey değil. Türkiye'nin en iyi arıtma tesisleri İzmir'de desek de şu anki rakamlar bunlar." Dedi. Toplamda İZSU'nun 330 milyon metreküp su ürettiğini bu suyun 240 milyon metreküpünün 11 ilçe tarafından kullanıldığını belirten Mısırlı; "11 ilçemizde bu rakamın 120 milyon metreküpünü faturalandırabiliyoruz. 11 ilçedeki kayıp kaçak miktarı 70 milyon metreküp. Bu rakam 19 ilçemizin kullandığı içme suyuna eş değer. Maalesef yapılan yatırımların kayıp kaçak oranlarını aşağı çektiğini görmüyoruz. Kayıp kaçak oranlarını yarı yarıya düşürsek belki bugün Ocak ayında yüzde 18, Haziran ayından itibaren de yüzde 15 zamma gerek kalmayacaktı." dedi. CHP ve İyi partili meclis üyelerinin eleştirilere yanıt vermesinin ardından İZSU Genel Müdürlüğünün 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi millet ittifakı meclis üyelerinin oyları ile 3 milyar 800 milyon lira olarak oy çokluğu ile kabul edildi.