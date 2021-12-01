THY’den yurt içi uçuşlarda yeni kampanya

Türk Hava Yolları, yolcularına yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkânı sağlıyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1- 2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 8 Şubat 2022- 31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dâhil 129.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek. Kampanya kapsamında satış ofisleri ve seyahat acentelerinde alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.