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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:51

THY’den yurt içi uçuşlarda yeni kampanya

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den yurt içi uçuşlarda yeni kampanya

Türk Hava Yolları (THY) yurtiçi uçuşlarında başlattığı yeni kampanya ile 129.99 TL'ye uçuş imkanı sunuyor.

Türk Hava Yolları, yolcularına yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkânı sağlıyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1- 2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 8 Şubat 2022- 31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dâhil 129.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek. Kampanya kapsamında satış ofisleri ve seyahat acentelerinde alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.

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THY’den yurt içi uçuşlarda yeni kampanya
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