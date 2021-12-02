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Giriş Tarihi: 2.12.2021 13:27

73 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu! İETT şoförüne 6 yıl hapis istendi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
73 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu! İETT şoförüne 6 yıl hapis istendi

Şişli’de karşıdan karşıya geçmekte olan 73 yaşındaki Remezan Taner’e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakılan 28 yaşındaki İETT otobüsü şoförü Ahmet T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli İETT şoförü hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İETT şoförünün, yaşlı adama çarptığı anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansımıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Ağustos 2021'de saat 15.30 sıralarında otobüs sürücüsü Ahmet T'nin Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Harbiye istikametinden Osmanbey'e doğru seyir halinde olduğu belirtildi. Harbiye Askeri Müzesi hizasına geldiği esnada otobüs şoförünün tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu, yolun gidiş istikametine doğru sağ taraftan karşıya geçmek üzere hareket eden yaya Remezan Taner'e çarptığı anlatıldı. Remezan Taner'in kazada hayatını kaybettiği, şüpheli şoför Ahmet T. ise ölüme sebebiyet verdiğini kabul ettiği ancak kendi kusurunun olmadığını söylediği iddianamede yer aldı. Bilirkişi raporuna göre, şoförün asli kusurlu olduğu belirtilerek şüpheli Ahmet T.'nin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Ahmet T. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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73 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu! İETT şoförüne 6 yıl hapis istendi
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