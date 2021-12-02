Giriş Tarihi: 2.12.2021 21:43Son Güncelleme: 2.12.2021 21:48
Başkan Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat oyunlarında madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren kabulde Erdoğan, sporcularla birlikte yemek yedi.
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Başkan Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi