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Giriş Tarihi: 2.12.2021

CHP’li başkan rüşvetten tutuklandı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
CHP’li başkan rüşvetten tutuklandı
CHP'li Kıyıköy Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Ender Sevinç ve 12 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 7'si işlemlerin ardından jandarmadan serbest bırakılırken, Başkan Sevinç'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından Başkan Ender Sevinç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



BAKANLIK GÖREVDEN ALDI
İçişleri Bakanlığı da Sevinç'i görevden uzaklaştırdı. Görevden uzaklaştırma kararı, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince alındı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sevinç'in, 1. derece sit alanındaki onarım ve kaçak yapılar için müteahhitlerden bağış adı altında rüşvet istediği ortaya çıkmıştı.
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CHP’li başkan rüşvetten tutuklandı
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