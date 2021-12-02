Eski CHP’li sert çıktı! CHP evlatlarını yiyerek iktidara gelemez

"CHP, Kurtuluş Savasıyla kurulan Devletin ve Cumhuriyet'in ilkeleriyle örtüşen programına inanan kadrolarla yüz yıldır, Türkiye'nin en etkili siyasi kurumu olarak varlığını sürdürmektedir. Yalnız Türkiye'nin değil, demokratik ülkelerin en uzun yaşayan siyasi partilerinden de biridir CHP.

Sayın Kılıçdaroğlu, bu ilkeleri ve kadroları iktidara gelmenin önünde engel olarak gördüğü için, parti içi demokrasiyi, programı ihlal ederek tasfiye etmektedir. 'Helalleşme' videosunda da açıkça itiraf etmiştir. Milli çıkarlarımızdan oluşan ilkeler yerine gayri milli politikalar, ulusal birliğimizi savunan kadrolar yerine, bölücü terör örgütlerini masum göstermeye çalışan, kurucumuz Atatürk'e hakaret eden ithal kadrolar konmaktadır.