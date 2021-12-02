İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret!



GÖKSU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Mahkemenin usulsüz ihale ile ilgili iptal kararını Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından duyurdu.

Göksu yaptığı paylaşımda, "Daha önce Merter'deki hizmet binası ve kat otoparkını satmaya kalkışan CHP'li İBB Yönetiminin, meclisimizi yok sayarak İETT Ayazağa Garajı'nı satmasına ve garajın olduğu alana rezidans yaptırma girişimine yargı dur dedi. İstanbulluların hukukunu korumaya devam edeceğiz" dedi.