Şehit ailesinden, şehit ailesine ziyaret

10 Ekim tarihinde Suriye'nin Kuzeyi Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de seyir halindeki zırhlı araca teröristlerce Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldı. Saldırıda, Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit olurken, 2 Özel Harekat Polisi de yaralanmıştı. 34 yaşındaki şehit polis Cihat Şahin Elazığ'da 32 yaşındaki Fatih Doğan ise Adıyaman'da dualarla toprağa verildi.

KADER BİZİ BU ŞEKİLDE TANIŞTIRDI

Elazığlı şehit özel hareket polisi Cihat Şahin'in ailesini ve kabrini ziyaret eden şehit babası Mehmet Doğan; "Evlatlarımız Vatan, Millet ve Bayrak uğruna kutsal bir görevi yaparken şehit düştüler. Teröre çanak tutanlar, destek olanlar şunu iyi bilsinler ki, şimdiye kadar o hain emellerine ulaşamadılar ve ulaşamayacaklar. Bizler bir ölür, bin diriliriz. Gerekirse evlatlarımızın yerine bizlerde göreve hazırız. Rabbim güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Bu gün oğlum Fatih ile birlikte aynı araçta şehit olan Cihat Şahin'in Elazığ da bulunan ailesini ve şehidin mezarını ziyaret edip taziye de bulunduk. Kader bizi bu şekilde tanıştırdı. Her iki şehidimizin baba adı Mehmet, anne adları Emine'dir. Bu da Allah'ın takdiridir. Başta Şehit ailesi ve MHP Elazığ merkez ilçe başkanı Yunus Bal'a bize gösterdikleri ilgi ve samimiyetten dolayı teşekkür ederim. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.

EVLATLARIMIZ VATAN UĞRUNA KADER BİRLİĞİ YAPMIŞTI

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Elazığlı şehit Cihat Şahin'in babası Mehmet Şahin; "Hain saldırı sonucu iki evladımız şehit düştü. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin. Bizler vatan ve bayrak sevdalısı insanlarız evlatlarımızda bu uğurda şehit düştü. Mekanları cennet olsun. Bizlerle aynı kaderi paylaşan şehidimiz Fatih Doğan çok değerli ailesi Elazığ'a gelerek bizlere başsağlığı ziyaretinde bulundular. Rabbim bizlere de onlara da sabırlar versin. Evlatlarımız vatan uğruna kader birliği yapmıştı, bizlerde bundan sonra inşallah her fırsatta görüşeceğiz. Kendilerine ailemiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu