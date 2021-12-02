Son dakika: Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM’nin gündeminde

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını düzenleyen torba yasa teklifine dün sürpriz bir önerge ile pratisyen hekimlere 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlere 5 bin lira düzeyinde ek gösterge zammı düzenlemesi eklenmiş ve ilgili maddeler tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmişti.