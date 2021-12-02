SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan F-35 açıklaması: Pozisyonumuz açık ve net...

SINIR ÖNLEMLERİ

Sınır güvenliğini de ele alan Akar, "Personele takviye yaparak tedbirler sıkılaştırıldı. Sınırlara birlik takviyesi yaptık. Sadece Suriye sınırı değil İran ve Irak sınırlarında da önlemler aldık. Beton duvar, hendek ve tel örgüler var. Huduttaki geçişlerin önlenmesi için Mehmetçik büyük çaba gösteriyor. 1 Ocak'tan bu yana 99 bin 251 kişi hudutlarda yakalandı." diye konuştu.