Üniversite öğrencilerine ‘HAYDİ’ uygulaması tanıtıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, İzmit İlçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü ve çevresinde, önce sokak hayvanlarını besledi.

Ardından sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları etkin ve hızlı bir şekilde bildirmesi amacıyla geliştirilen 'Haydi' uygulaması hakkında tanıtım ve bilgilendirmelerde bulundu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK



Yapılan bilgilendirmelerde, hayvanlara karşı işlenen suçların bildirilmesinde kullanılan, Haydi (Hayvan Durum İzleme) uygulaması nedir, uygulamadan nasıl ihbarda bulunulur konusunda detaylı bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere broşür ve bilgilendirici kartlar dağıtıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde çevre, doğa ve hayvanların korunması amacıyla toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.