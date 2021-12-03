"En büyük hayalim gerçek oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir ziyaretinde Menemen ilçesindeki Tarihi Taşhan Çarşısı'nda "Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması"na katıldı. Programın başında sanatçı Metin Şentürk, görme engelli gençlerle "Her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi. Programa İzmir'de yaşayan 30 yaşındaki yüzde 55 engelli İzzet Yıldız (30) da katıldı. Sinema sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışan Yıldız, "Yüzde 55 engelliyim. Sol kolumda güç ve fonksiyon kaybı var. Uzun yıllar İşkur'un engelli çalıştaylarında görev aldım. Daha önce katıldığım hiçbir program ve çalıştay, Sayın Cumhurbaşkanımızın Engelleri Birlikte aştık İzmir Buluşması kadar heyecan ve tutku vermedi. Bir hafta boyunca gözüme uyku girmedi. Program beklediğimden daha da güzel geçti" dedi.





HAYALİM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ



En büyük hayaline kavuştuğunu söyleyen İzzet Yıldız, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız ile tanışmak, sohbet etmek ve fotoğraf çektirmekti. Bu hayalim gerçeğe dönüştü. Cumhurbaşkanımıza yaklaştım halini hatrını sordum. Onu çok sevdiğimi söyledim. AK Parti döneminde kamuda engelli memur alımının hızla arttığını ve EKPSS sınavıyla 2022-2023 senesinde bu alımların devam edip etmeyeceğini sordum. Cumhurbaşkanımızın cevabı 'evet' oldu. Cumhurbaşkanımızın engellilerin hakları ve özgürlükleri konusunda bu kadar duyarlı ve bilinçli olması beni çok etkiledi. Kendisine olan saygım sevgim daha çok arttı" dedi. Yıldız, "Ayrıca bu programa katılmamı sağlayan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan'a, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ömer Yaşar ve AK Parti Karabağlar Gençlik Kolları Başkanı Şeyhmuz Yıldız'a teşekkür ederim" dedi.