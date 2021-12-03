Ergenekon hâkimi Özese’nin cezası onandı

YARGITAY 3
. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem Ergenekon davasına da bakan Hasan Hüseyin Özese
'ye, "silahlı terör
örgütüne üye olmak" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı. FETÖ ile iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem Ergenekon davasına da bakan eski hâkim Hasan Hüseyin Özese, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özese, "Anayasayı ihlal" suçundan ise beraat etti. İtiraz üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi
'ne gitti. Mahkeme, kararı onadı. Bu karar sonrasında hüküm temyiz edildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de kararı onayıp Özese hakkında verilen 10 yıl hapis cezasına hükmetti.