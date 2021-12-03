Gizli ambargolar tarihe karışacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi
(MKE) Deniz Topu Kara Atışları Programı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Türk savunma sanayisi açısından yine tarihi önemdeki bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" diyen Erdoğan, deniz topunun,
donanmaların vazgeçilmez unsuru olarak ön plana çıkan silah sistemleri olduğunu söyledi. Savaş gemilerinin vurucu gücü olan bu silah sistemlerinin, muharebe anında çok kritik roller üstlendiğini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye olarak, savunma sanayimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Diğer alanlarda olduğu gibi deniz topunda da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. Özellikle son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca görünür görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine de maruz kalıyorduk.
Proje kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden biri. Yeniden yapılandırdığımız Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü
ile İğrek Makine
, ANZATSAN Mühendislik, ERMAKSAN Teknoloji firmalarımızın ortak gayretleriyle Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
'mızın da aktif destek verdiği süreç sonunda hamdolsun 12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik.
Türkiye, geliştirdiği milli deniz topuyla artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir. Milli deniz topu, 16 kilometre etkili menzile sahiptir. Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Milli deniz topu, halihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemiyle donatılmıştır. Bu silah sisteminin envantere girmesiyle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri
, çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. ANKARA
MİLLİ DENİZ TOPU TEST ATIŞI BAŞARIYLA YAPILDI
Milli
deniz topunun test atışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "ateş serbest" talimatının ardından başarıyla gerçekleştirildi. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Adnan Özbal
, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz
ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere
ile 76/62 mm milli deniz topunun test atışı için Karapınar Atış Alanı'na geldi. Başarıyla yapılan atışın ardından Akar ve TSK'nın komuta kademesi hatıra fotoğrafı çektirdi. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, milli deniz topu ile yapılan ilk atışın boş kovanını Bakan Akar'a hediye etti. Akar yaptığı konuşmada, geçmişte parası verildiği halde alınamayan silah sistemlerinin olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle yerli ve milli üretim bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Şu anda dahi dost ve müttefiklerimizden maalesef temin, tedarik etmeye çalıştığımız birçok malzeme ile alakalı açık bir şekilde olmasa dahi örtülü bir şekilde bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması geciktirilmekte. Önümüzdeki engelleri aşarak Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları neyse bunu herhangi bir tahdide meydan vermeksizin karşılayacak noktaya geleceğiz" dedi.