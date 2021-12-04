Diyarbakır’daki evlat nöbetindeki baba: Eylemimizden rahatsız olanlar, çocuklarımıza işkence yapıyor

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan 247 ailenin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde 824'üncü güne girildi. Eylemi ilk başlatan Hacire Akar ile birlikte 33 aile, çocuklarına kavuştu.

2019'da kaçırılan oğlu Yusuf için nöbetini sürdüren Celil Begdaş, eylemlerinden rahatsız olan terör örgütünün çocuklarına işkence yapmaya başladığını belirtip, "Çocuklarımız kandırıldı. Teslim olan çocuklardan aldığımız bilgilere göre, bizim çocuklarımıza işkence yapıyorlar. Bizim eylemimizden rahatsız oldular. Artık bu binaya bile bakacak halimiz kalmadı" diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helallik isteyeceğiz' sözünü hatırlatan Begdaş, "Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sesleniyorum. 'Helal edin' diyor. Biz hiçbir zaman onları helal etmiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler. Bizim evlatlarımızdan ellerini çeksinler. Buranın bir kapısı Meclis, bir kapısı Kandil. Benim çocuğum bu binadan götürüldü. Yuvam dağıldı. Bu anaların, babaların evlatlarını versinler. Bunu bize yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Çocuklarımıza işkence yapıyorlar, baskı kuruyorlar" dedi.



