Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda konuştuBugün Dünya Engelliler Günü 'nü vesile kılarak aynı zamanda 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002'de iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı neydi biliyor musunuz? 5 bin 777. Nereden nereye. Kim engellilerin yanındaymış, işte bu rakam bunu ortaya koyuyor. Her biri tek başına büyük bir başarı hikâyesi olan engelli öğretmenlerimizin, çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirme yanında, engelleri aşmadaki mücadeleleriyle de evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum.: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Meclis'e sunacağız. Düzenleme öğretmenlerimizin tüm kazanımlarının korurken, yeni sosyal özlük hakları da getiriyor. Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Hâkim, savcısından memuruna, polisinden öğretmenine kadar tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunları yaptık, yapıyoruz.: Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı, dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemi bizde. Son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, evde bakım, girişimcilik, sağlık ve erişilebilirlik gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Engelli kardeşlerimizin yaşayabileceği her türlü zorbalığa karşı yasa hazırlıyoruz. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıkları bitti. 3 ayrı eylem planıyla hayata geçireceğimiz vizyon belgesiyle ülkenin engellilerle ilgili çalışmalarına 2030'a kadar yön verecek kapsamlı, detaylı, iyi çalışılmış bir yol haritası çıkardık. Toplamda 8 politika alanı üzerine inşa edilen Engelsiz Vizyon Belgesi, 8 amaç, 31 hedef ve 107 eylemden oluşmakta. Engelli kardeşlerimiz için hayatın her alanını, özellikle kamu kullanımına açık alanların erişilebilirliğini önemsiyoruz. Siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin önünden tüm engeller kalkıyor. Engellilerin sömürü, şiddet, işkence, aşağılama gibi insan onurunu zedeleyen her türlü kötü muameleden korunmasını esas alıyoruz. Belgede birlikte yaşama kültürünü güçlendiren gözümüzün nuru çocuklarımızı da unutmadık. Özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitim-öğretimin her kademesine akranlarıyla birlikte katılımlarını temin ediyoruz. Bu belge milletimizin tamamına rehberlik edecektir.Engellilerimize rahat bir yaşam sağlamak için 84 milyonun el birliğiyle çalışacağına inanıyorum. Asıl mesele fiziki engeller değil, kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmaktır. 84 milyon olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Aile olmanın gereği de birliktir, beraberliktir, kenetlenmektir, dayanışmadır. Tek bir engelli kardeşimiz dahi kendisini dışlanmış hissederse, kendisini çaresiz hissederse vebali milletçe üzerimizde olur. Bu konuda milletime güveniyorum.Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından salondaki katılımcılardan aldığı birer rakamla kura numarası oluşturarak engelli bir gençle birlikte butona bastı. Erdoğan'ın kurayı başlatmasıyla 750 engelli öğretmenin ataması gerçekleşti.Törende salonda bulunan bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile bir fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye etti. Erdoğan, elini öpmek isteyen gence, onun elini öperek karşılık verdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Erdoğan'a günün anısına tablo hediye etti.Törende Eyüpsultan Şehit Murat Karakuş Ortaokulu Müdürü görme engelli Murat Yıldız, görme engelli öğretmenler adına konuştu. Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama Okulu 8. sınıf öğrencisi otizmli Samet Zileli'nin piyano çaldığı törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan "Engelsiz Vizyon 2030" tanıtım videosu izlettirildi.Programda katılımcılara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi ile "2030 Engelsiz Vizyon" kitapçığı da dağıtıldı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 500 engelli personelin atamasını da gerçekleştireceklerini söyledi.Yeni nesil istihdam modelleriyle engellileri, hayalini kurdukları mesleklerde ve nitelikli işlerde istihdam etmeyi hedefliyoruz. Engelli kardeşlerimizin girişimcilik hedeflerine daha fazla destek veriyoruz. Kendilerine gelir desteği ve vergi düzenlemeleri gibi ekonomik kolaylıklar sunmayı da ihmal etmiyoruz. Engelli kardeşlerimiz için de sürdürülebilir bir finansman sistemi kuruyor ve onları ekonomik güvence altına alıyoruz. Bütün aileleri, engellileriyle birlikte aktif olarak hayatlarını sürdüren bir konuma getirmeden durmayacağız, dinlenmeyeceğiz.