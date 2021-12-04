Mersin şehidini dualarla uğurladı

Erdemli Ulu Camide tören alanında gerçekleştirilen şehit cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek, Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan ve Olcay Kılavuz'un yanısıra siyasi parti il başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazından önce hemşerilerinden helallik alındı. Şehit'in Babası Ali Mutlu, Annesi Emine Mutlu ve abisi Hüseyin Mutlu'ya kucaklaşarak başsağlığı dileyen Bakan Süleyman Soylu, Şehit Celil Yıldız'ın kahramanca mücadele ettiğini belirterek çatışmada 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Abisi Hüseyin Mutlu'da kardeşinin kahraman olduğunu cenazesinin mis gibi koktuğunu belirterek, 'Öpüp kokladık yiğidimizi uğurluyoruz' dedi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun annesi Emine Mutlu, eşi Melike Mutlu ve kızkardeşi Meryem Mutlu şehidin tabutuna sarılarak uzun süre ağlayarak vedalaştılar.

Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Soylu'nunda omuz verdiği naaş ebedi istirahatgahı olan Alata Mezarlığına götürülerek defnedildi.