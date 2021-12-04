Tunceli’de çatışma: 1 şehit

Tunceli Ovacık kırsalında süren Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda, PKK'lı teröristler bir mağarada sıkıştırıldı. Çıkan çatışmada biri teslim olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) şehit oldu. Şehit Mutlu'nun Mersin Erdemli
'deki baba ocağına acı haber verildi. 1 yıl önce evlenen Mutlu'nun öğretmen eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit Mutlu bugün Erdemli'de toprağa verilecek. Öte yandan terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.