Yargıtay’dan ’VIP KPSS’ kararı: FETÖ elebaşı Gülen’in yeğenine verilen ceza az bulundu

FETÖ üyeleri tarafından 10 Temmuz 2010'daki KPSS sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili olarak aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, öğütün TSK imamı firari Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz ve Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu'nun da olduğu 65 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Yerel mahkemenin kararında, sanıklardan Emre Kazan ve Önder Kavakoğlu, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6'şar ay, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün olmak üzere toplam 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılırken, sanıklar Özcan Solmaz, Fatih Hayal ve gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 65 sanıktan 27'sinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün olmak üzere toplamda 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası almasına hükmetti. Ayrıca, "dolandırıcılık" suçundan mahkum olan sanıklar, kamuda çalıştıkları süre boyunca aldıkları maaşın iki katı kadar para cezasına da çarptırıldı.

FETÖ ELEBAŞI VE TSK İMAMI ÖKSÜZ'ÜN AKRABALARINA CEZA

65 sanık içerisinde yer alan sanıklardan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde rol aldığı belirlenen örgütün TSK İmamı firari Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 32 sanık ise, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan, başka bir davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkum olan bir sanık hakkında bu suçtan açılan kamu davasının reddi, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise beraatine karar verildi.

55 SANIK YÖNÜNDEN ONANDI

Karara itiraz edilmesinin ardından dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 21. Ceza Dairesine gitti. Burada dosyayı inceleyen BAM dairesi, 65 sanık hakkında verilen itirazları esastan reddetti. Bunun üzerine istinafın kararı temyiz edildi. Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, örgütün TSK İmamı Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz ve gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu'nun da aralarında olduğu 55 sanık hakkında verilen hükümleri yerinde bularak onadı.

GÜLEN'İN YEĞENİNE VERİLEN CEZA AZ BULUNDU

Daire, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in örgütün asker mahrem yapılamasında yer almasının gözetilerek örgütteki konumu, faaliyetleri ve üstlendiği görev nazara alındığında yerel mahkeme tarafından verilen cezayı eksik bularak hükmü bozdu. Ayrıca, 6 sanık hakkında da örgütün mahrem yapılanmasında yer almaları, örgütteki konumları, faaliyetleri ve üstlendikleri görev nazara alındığında mahkeme tarafından verilen ceza eksik bulunarak bozuldu.

Dairenin kararında, sanık Rasim Bulut hakkında, FETÖ/PDY "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan farklı bir dairede devam eden kovuşturma bulunduğunun anlaşıldığı, dosyaların birleştirilip delillerin bir bütün halinde değerlendirilerek sonucuna göre hukuki durum tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Kararda, sanıklar Hava Ordu ve İbrahim Halil Caymaz'ın 2009'daki KPSS Eğitim Bilimleri sınavına nazaran, 2010'daki Eğitim Bilimleri sınavında anormal derecede yüksek doğru soru cevapladıkları halde, zorluk derecesi daha az olan ve tekrar edilen sınavda doğru sayısındaki anormal düşüşün, sanıklar tarafından soruların sınav öncesinde temin edildiği konusunda güçlü kanaat oluşturduğunun belirtildiği gözetilerek, sanıklar hakkında eksik araştırma inceleme ile yazılı şekilde hükümler kurulduğu belirtildi.