Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon! 100 yıl sonra ilk ayin

Ayinde konuşan Başepiskopos Levon Zekiyan, yaklaşık 100 yıl aradan ilk defa bu aziz mekanda ayin yaptıklarını belirterek, "Sur çatışmalarında ağır hasar gören kilisemiz, devlet tasarrufuyla onarılmış ve günümüzdeki takdire şayan haline gelmiştir. Kilisemiz, mimari özelliğinin kaybedilmemesi, her türlü bakım, onarım ve muhafazasının sağlanması, Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılma üzere talep edilmesi halinde izin verilmesi kaydıyla eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle Dicle Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir. Bu kıymetli tarihsel anıtın ve temsil ettiği insani ve manevi değerlerin günümüzde ve gelecek kuşaklar bilincinde yaşayabilmesinin, bu yaşam sürekliliğinin bir güvencesi olarak görmekteyiz. Bu vesile ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, Vali Münir Karaloğlu'na, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.