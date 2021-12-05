Rize’de gurur abidesi

ORDU-Giresun Havalimanı
'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye
'deki ve Karadeniz Bölgesi
'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize
-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Doğu Karadeniz bölgesi
için büyük önem taşıyan havalimanı inşaatında planlanan 100 milyon tonluk deniz dolgusunun 99 milyon tonluk kısmı tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklindeki kule de şekillenmeye başladı. 3 bin metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda alt kısımları dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet dolgu gemisi de 24 saat aralıksız çalışıyor. VİP terminali ile terminal binası, güç merkezi binası, teknik blok, çay bardağı şeklindeki kule, çok maksatlı bagaj, Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ
) yangın ve kurtarma istasyonu, ısı merkezi ile su deposu binaları, apron, giriş kontrol binası gibi yaşam alanlarının da bulunduğu 46 bin metrekarelik bölgede üstyapı çalışmaları devam ediyor.