Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte güncel Koronavirüs vaka haritası

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs vaka haritası paylaşımında bulundu. Bakan Koca ayrıca vaka yoğunluğu artan 10 ili de tek tek belirtti.
20-26 KASIM TABLOSUNU DUYURDU!
Bakan Koca "20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek vaka haritasını paylaştı.
SON 24 SAATİN VAKA SAYISI!
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 4 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 374 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 353 bin 35 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 19 bin 463 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,57 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 857 bin 540 'a yükseldi.
20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/QI07NSj6lj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2021