Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte güncel Koronavirüs vaka haritası

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,57 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 857 bin 540 'a yükseldi.