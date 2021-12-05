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Giriş Tarihi: 5.12.2021 16:13 Son Güncelleme: 5.12.2021 16:27

Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte güncel Koronavirüs vaka haritası

Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte güncel Koronavirüs vaka haritası

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illlerin Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne olduğunu da bildirdi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs vaka haritası paylaşımında bulundu. Bakan Koca ayrıca vaka yoğunluğu artan 10 ili de tek tek belirtti.

20-26 KASIM TABLOSUNU DUYURDU!

Bakan Koca "20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek vaka haritasını paylaştı.

VAKA SAYISI ARTAN 10 İL

Bakan Koca ayrıca 2"0-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne." sözleriyle vaka sayısı artan 10 ili duyurdu.

SON 24 SAATİN VAKA SAYISI!

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 4 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 374 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 353 bin 35 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 19 bin 463 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,57 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 857 bin 540 'a yükseldi.

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Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte güncel Koronavirüs vaka haritası
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