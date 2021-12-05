Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Giriş Tarihi: 6.12.2021 00:54 Son Güncelleme: 6.12.2021 01:03

Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Van’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00:46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.0 olarak ölçtü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00:46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.0, merkez üssünü ise Van Gölü olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan, Van'da meydana gelen depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
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