Son dakika: Van’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.0, merkez üssünü ise Van Gölü olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan, Van'da meydana gelen depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.