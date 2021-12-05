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Giriş Tarihi: 5.12.2021 18:30 Son Güncelleme: 5.12.2021 18:42

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Barolar Birliği yeni başkanını seçti. 348 delegenin oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Buna göre Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi.

TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kuruldaki başkanlık seçimini, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan kazandı.

Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 delege ise başkanlık seçimi için oy kullanmadı.

Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi.

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Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
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