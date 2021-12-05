UYAP güncellemesi ile kolaylıklar getirildi

ADALET Bakanlığı
'nca, tüm yargısal faaliyetleri elektronik ortamda gerçekleştirildiği Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi
'nde (UYAP) İnsan Hakları Eylem Planı
(İHEP) kapsamında yapılan güncellemeler ile hem avukatlara hem de vatandaşlara bazı kolaylıklar getirildi. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
'nce ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenen UYAP sisteminde 3 Aralık gecesi 503 güncelleme daha yapıldı. Planlanan değişikliklerin tamamlanarak gerçekleşen güncellemeler ile yargı mensubu ve çalışanlarının yanı sıra avukat ve vatandaş portallarının kullanımına da kolaylıklar getirildi. Düzenlemeler içerisinde bilirkişi raporlarının celse mobil uygulaması üzerinden avukatlara bildirilmesi, Vatandaş Portal ve Avukat Portal üzerinden adli yardım talepli hukuk davası açılış işleminin sağlanması, iddianame ile duruşma gününün sanık ve mağdurun dosyasında kayıtlı cep telefonuna SMS ile bildirilmesi, yargılamanın sonucunun, iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcısının personel ekranına düşürülmesi yer alıyor.