Dev ihale Gülermak’a gitti! Dev ihalede 529 milyonluk fark

İhale, 3 milyar 392 milyon 950 bin TL ile en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı yerine 3 milyar 921 milyon 481 bin lira ile arada 529 milyon lira daha fazla teklif sunan Gülermak A.Ş'ye verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ihalenin 529 milyon lira daha fazla teklif veren Gülermak firmasına verilmesine tepki gösterdi. Hızal twetter adresinden yaptığı açıklamada; "Buca metrosu ihalesi İzmir için büyük bir kayıpla sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi metro işini 525 milyon lira zararla ihaledeki ikinci firmaya teslim etti. İzmir büyük bir zarardadır. Kamuda şeffaflık ilkesi gereğince bu tercihin nedeni İzmirliye açılanmalıdır" dedi.

AYLARDIR KONUŞULUYORDU

İhaleden bu yana İzmir'de Büyükşehir Belediyesi yönetiminin daha önce Fahrettin Altay ve Karşıyaka tramvaylarını inşa eden ve halen Narlıdere Metrosu'nu yapan Ankara merkezli Gülermak Ağır Sanayi firmasına vermek istediği ve bunun yolunu aradığı söylenti ve iddiaları konuşuluyordu. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Buca Metrosu ihale komisyonu başkanı Arzu Yavuz ve komisyon üyesi Gülay Uysal Akın'ı Gülermak firmasının bütçesinden yurtdışına seyahate göndermeye kalkmıştı. Olayın duyulmasının ardından belediye yönetimi daha sonra geri adım atmıştı.

BÜYÜKŞEHİR KANAATİNİ BİLDİRDİ

İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi yönetimi, projeye 125 milyon euro kredi veren Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ihalenin daha önce de İzmir'de önemli raylı sistem inşaatları yapan Gülermak şirketinde kalması gerektiği kanaatini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal görüşü, kanaati ve işin ayrıntılı dosyasıyla birlikte raporların tamamını bilirkişiye gönderen EBRD İngiltere'den uzman raporu aldı. Avrupa'nın tanınmış bilirkişi şirketlerine başvuru yapan banka, şirketlerin mali tablosundan işi yapabilme kapasitesine kadar birçok ayrıntıyı inceledi. Banka, sürecin sonunda Büyükşehir'in kanaatinde de yer aldığı öne sürülen Gülermak şirketini onayladı. Gülermak'ın 529 milyon lira daha yüksek teklif vermesine rağmen ihaleyi kazanması büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. Kulislerde aylardır belediyenin ihaleyi Gülermak'a vermek istediği ve bunun yollarını aradığı iddiaları konuşuluyordu.

HIZAL TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ihalenin 529 milyon lira daha fazla teklif veren Gülermak firmasına verilmesine tepki gösterdi. Hızal twetter adresinden yaptığı açıklamada; "Buca metrosu ihalesi İzmir için büyük bir kayıpla sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi metro işini 525 milyon lira zararla ihaledeki ikinci firmaya teslim etti. İzmir büyük bir zarardadır. Kamuda şeffaflık ilkesi gereğince bu tercihin nedeni İzmirliye açılanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

KİM NE KADAR TEKLİF VERMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayında ihaleye çıktığı Buca Metrosu'nda katılan firmalar ve mali teklifleri şöyleydi:

EEB-CRFG-CREGC-MAKYOL Konsorsiyumu - 9 milyar 682 milyon 906 bin TL.

Dentas - Gürbag İş Ortaklığı - 7 milyar 196 milyon 217 bin TL.

China Civil Engineering Construction Corporation ve Kolin İnşaat İş Ortaklığı - 6 milyar 998 milyon 246 bin TL.

Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş - 6 milyar 932 milyon 477 bin TL.

Bayburt Grup & Azercon OJSC İş Ortaklığı - 4 milyar 721 milyon 866 bin TL.

JV Of Dillingham Construction – Özaltın İnşaat İş Ortaklığı - 4 milyar 357 milyon 481 bin TL.

Gülermak İnşaat - 3 milyar 921 milyon 498 bin TL.

Yapı Merkezi – Nurol İş Ortaklığı - 3 milyar 392 milyon 950 bin TL.

DIŞ KREDİ İLE YAPILACAK



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçyol –Buca Metro hattı için Temmuz ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 125 milyon Euro'luk dış finansman sözleşmesi imzalamıştı. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon Euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de 115 milyon Euro tutarında bir yetkilendirme anlaşmasına imza atmıştı. Geçtiğimiz ay ise Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Fransız Kalkınma Ajansı'nın Balkanlar, Ortadoğu ve Asya Direktörü Philippe Orliange'nin de katıldığı törenle Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 125 milyon euroluk sözleşmeye imza altına alınmıştı. Böylelikle 490 milyon Euro tutarında uluslararası yatırım kente kazandırılmıştı.