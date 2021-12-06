Son dakika: Diyarbakır’da baba dehşeti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Son dakika haberleri...Edinilen bilgiye göre olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31'inci Sokak'ta meydana geldi. Mahmut B. (40) cinnet getirerek eline aldığı bıçak ve makasla ailesine saldırmaya başladı.
Kanlar içerisinde kalan ailenin bağrışmalarını duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Ekipler, 39 yaşındaki anne Sabika B., 15 yaşındaki Elif ve 18 yaşındaki Muhammet Semi B.'yi kanlar içerisinde buldu.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, 18 yaşındaki Muhammed Semi B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan anne ve kızın hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi.
2 ÇOCUK EVDEN KAÇARAK HAYATINI KURTARDI
Katil zanlısı, olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Evden kaçarak canını kurtaran iki kardeş, güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına alındı.