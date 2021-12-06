İBB meclis üyelerine ‘Değerli Çalışanımız’ mesajı gönderdi! Tepkiler peş peşe geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 18 Kasım'da 'İstanbul Senin' adlı uygulamanın tanıtımını yaptı. İBB'nin kurumsal hizmetlerine erişim sağlayan telefon uygulamasının ardından ise İstanbullulara SMS ile uygulamanın indirilmesine yönelik mesajlar attı. Aradan geçen süre içerisinde İBB yönetimi bu kez İstanbulluların oylarıyla seçilen meclis üyelerini de dahil ederek, "Değerli çalışanımız İstanbul Senin'i henüz indirmediniz. İBB ve iştirak hizmetlerine tek noktadan kolayca erişim sağlamak için aşağıdaki linke tıklayarak hemen indirebilirsiniz" dedi.



İBB yönetimi tarafından atılan mesaj ise tepkiyle karşılandı. İBB Meclisi üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Bu şehrin bir sakini ve bu şehrin hakları için mücadele eden bir meclis üyesiyim, çalışanınız değilim, haddinizi bilin" derken, Hukuk Komisyonu Başkanı ve İBB Meclis üyesi Muhammet Kaynar ise "14 bin çalışanı haksız yere işten çıkar, sonra da meclis üyesine çalışanımız diye mesaj at. Hadsizlikte sınır tanımıyorlar" ifadelerine yer verdi.



'16 MİLYON ÇALIŞANIMIZ VAR'



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde 'İhtiyaç fazlası' denilerek atılan 13 bin 312 kişinin yerine 44 bin 995 kişinin alındığı ve bu kişilerin ise siyasi kişiler ve akrabalarının olduğunun ortaya çıkmasının ardından 28 Eylül'de konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. İBB Başkanı, "Bizim 16 milyon çalışanımız var" diyerek İstanbul nüfusunun tamamını ve daha fazlasını İBB'nin çalışanı olarak gördüğünü belirtmişti.



Yönetimin, meclis üyelerini de çalışanı olarak görerek 'Değerli çalışanımız' kelimelerini kullanarak gönderdiği mesaj da bu kapsamda eleştiri topladı.