Meteoroloji bölge bölge uyardı; kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor! 28 il için sarı, 7 il için de turuncu kodlu uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalık hava durumu tahminleri paylaştı. Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarın (salı) batı bölgelerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ancak perşembe gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
FIRTINA UYARISI
MEteoroloji tarafından yurdun bazı bölgeleri için fırtına uyarısı verildi. Yapılan açıklamada, "Rüzgarın 07.12.2021 Salı sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar), İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08.12.2021 Çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli, Burdur ve Isparta çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m2), Burdur'un Bucak ilçesi, Isparta'nın güney kesimleri, Antalya merkez ve kıyı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08.12.2021 Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
EGE BÖLGESİ İÇİN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Bu akşam saatlerinde Kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2); İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 07.12.2021 Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
28 İL İÇİN SARI KODLU, 7 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Adana, Bolu, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Konya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Tokat, Yozgat, Karaman, Osmaniye, Amasya, Artvin, Çankırı, Giresun, Kayseri, Manisa, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Aksaray ve Karabük için sarı kodlu uyarı verildi.
Muğla, Isparta, İzmir, Burdur, Balıkesir, Antalya ve Aydın için de turuncu kodlu uyarı verildi.
SARI KODLU VE TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?
Sarı kodlu uyarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Turuncu kodlu uyarı: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.