Meteoroloji bölge bölge uyardı; kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor! 28 il için sarı, 7 il için de turuncu kodlu uyarı verildi

FIRTINA UYARISI

MEteoroloji tarafından yurdun bazı bölgeleri için fırtına uyarısı verildi. Yapılan açıklamada, "Rüzgarın 07.12.2021 Salı sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar), İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08.12.2021 Çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.