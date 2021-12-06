Şehit Binbaşı Güzel’in kanı yerde kalmadı

EREN Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları çerçevesinde etkisiz hale getirilen 9 terörist arasında yer alan turuncu kategorideki 3 terörist ile gri kategoride aranan 2 teröristin kimlikleri belli oldu. Turuncu listede yer alan teröristlerden birinin Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat
Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren teröristin de grup içerisinde olduğu öğrenildi.
TURUNCU LİSTEYE 3 ÇİZİK
Tunceli
-Ovacık ilçesi kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat
birlikleri tarafından bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir teslim olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlenmişti. Teröristlerden birinin Tunceli - Ovacık kırsalında sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve "Terörden Arananlar Listesinde" 1 Milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan "Munzur" Kod adlı Cihan
Söylemez olduğu belirlendi. Uzun süredir Ovacık kırsalında faaliyet gösteren Söylemez'in başta yol kesme/araç yakma eylemleri olmak üzere, bölgede birçok terör eyleminin planlayıcısı olduğu kaydedildi. Terörist Söylemez'in 26 Eylül 2015'de Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel
'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren terörist grup içerisinde olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Tunceli kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda "turuncu" kategoride yer alan "Veroz" kod adlı Çağla Yeleser ile Tunceli-Hozat
kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten "turuncu" kategorideki "Jinda Jin" kod adlı Mihriban Ata'nın da olduğu tespit edildi.
GRİ LİSTEYE 2 ÇİZİK
Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin ise Tunceli-Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten ve Terörden Arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride yer alan "Nuda Karker" kod adlı Güldane Karaer ve "Rojin Adıyaman" kod adlı Hasret Ülger olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli- Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdikleri öğrenildi.