1 ton skunk maddesi ele geçirildi! Esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıyor

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde deniz yoluyla Türkiye'ye yurt dışından yüklü miktarda uyuşturucu maddesi getirileceği bilgisi üzerine; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ve bot desteğinde ile Muğla'da gerçekleşen operasyonda yaklaşık 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SKUNK NEDİR



Skunk, esrarın ham maddesi Hint Kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan bir uyuşturucu maddedir.

Beyin üzerine çok şiddetli etkilere sahip olan Skunk, birçok hastalığa yol açtığı gibi ölüme de neden olabiliyor.

Snus, alındıktan sonra 20 dakika içinde etkisi başlıyor ve ilk kullanımında vücuda 10 sigarayı arka arkaya içme durumunda oluşacak nikotinin yüklenmesini sağlıyor. Baş dönmesi ve kalp çarpıntısı oluşuyor. Ayrıca yüksek oranda bağımlılık riski taşıyor. Kullanılmadığında baş ağrısı ve bulantı gibi yoksunluk belirtileri oluşturuyor.

Ağız içi kanserlere, pankreas kanseri gelişme riskini artırıyor. Ayrıca diyabet ve kalp krizi riskini de artırıyor. Snus'un bir önemli zararı ise sigarayı bırakabilecek bir kişinin tutun ve nikotin kullanımına olanak sağlıyor.