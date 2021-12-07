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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Aziz’im fidan gibiydi HDP alıp götürdü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Aziz’im fidan gibiydi HDP alıp götürdü

Diyarbakır’da devam eden evlat direnişini sürdüren anne Güzide Demir: 6 yıl oldu. Aziz’im fidan gibiydi, HDP oğlumu alıp götürdü

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 826'ncı gününü geride bıraktı. Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, 6 yıldır haber alamadığı evladına kavuşmak istediğini söyledi. Çocukları için evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Demir, "Oğlumu çok özledim, onu bana geri versinler. HDP oğlumu alıp götürdü. Aziz'im fidan gibiydi. Oğlumu almadan da buradan gitmiyorum" dedi. Demir, oğluna seslenerek, "Aziz oğlum orası senin yerin değil. Seni çok özledim. Güvenlik güçlerine teslim ol, gel evine" diye konuştu. 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için Hatay'dan gelerek eylem yapan Ekrem Artık da evladına kavuşmak istediğini belirtti. "HDP'lilerden oğlumu geri almaya geldim. 6 yıldır hasretini çekiyoruz. Annesi hastalandı. Yeter artık, dayanamıyoruz. Oğlumun bunların elinde kalmasını istemiyorum" ifadelerini kullanan Artık, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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Aziz’im fidan gibiydi HDP alıp götürdü
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